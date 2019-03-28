竹北西區鄉親森77！ 為了這件事…

2019-03-28 21:26

〔記者黃美珠／竹北報導〕住在新竹縣竹北西區的呂先生不滿，4年前市公所就說要拆除重建被列危樓的舊竹北市立圖書館所在的民眾活動中心，但迄今沒有作為！他抨擊公所罔顧竹北西區鄉親沒有圖書館可用，還三不五時把「危樓」外借給人辦桌，根本就是大矛盾，這讓他森77，忍不住要怒問：「竹北西區鄉親是二等公民嗎？」

竹北市長何淦銘喊冤說，全案光是都審就花掉了1年，後續在規劃設計作業上，又因公開評選出的建築師個人問題而延宕。直到最近拆除執照才下來，計畫最近1個月就會拆除活動中心，基地則將做臨時停車場，供洽公者使用。

何淦銘說，配合這棟大樓的重建，同時解決公所周邊停車困難問題，整個重建工程內含有把公所前平面停車場改做成地下停車場的計畫，到時將分兩階段施工。

也就是重建工程發包出去後，先開挖公所前的平面停車位做地下停車場，等施工進展到公所前1樓平面可以停車，再去開挖民眾活動中心拆除後約300坪的基地，做地下停車空間，而這也才將真正啟動整個民眾活動中心的重建作業。

何淦銘說，公所編列了約2億1000多萬元的預算執行，重建工程一旦順利發包出去，計畫工期大約是2年半。

在重建計畫中，新的市民活動中心1、2樓將做市立圖書館，3、4樓是代表會辦公室和議事堂，5樓做調解委員會和階梯式的視聽教室，6樓原則上是竹義里集會所，7樓做公所大禮堂。假若竹義里集會所另有地點可蓋，那6樓就改規劃做市民親子館等的設施。

不滿的西區鄉親說，市公所在2年前遷走位於民眾活動中心1樓的圖書館，改落腳在鐵路東側的福德街，新竹縣政府文化局圖書館也在竹北東側的縣治區內，縣府還打算要在新竹地院附近蓋全縣公共圖書館的總館，一堆圖書館都在竹北東區，竹北西區卻連一個都沒有，非常不公平。

最讓人氣憤的就是，既然公所都鑑定說舊圖書館所在是危樓，卻又常借人去辦活動和外燴，根本沒有道理。

何淦銘說，市民活動中心2樓外借是公所行之有年的作法，公所有收租、鄉親也有需求，他不好斷然改弦易轍，直到本月初配合拆除工程將啟動已經停止外借，內部斷了電、且清除了線路，以利後續執行拆除。

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