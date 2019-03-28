備受爭議的屏東市復興、萬年公園要動工了。

2019-03-28 18:57

〔記者葉永騫／屏東報導〕備受爭議的屏東市復興、萬年公園改建工程將在下個月動工，未來公園管理權也將由屏東市公所收歸回縣府管理。

屏東市復興、萬年公園的土地為縣府所有，原本由屏東市公所代管，縣府將2座公園改建為親水公園，計畫引進萬年溪到公園內，總經費約1億9000萬元，下個月動工後，預定明年9月完工，而完工後市公所將不再代管，交還給縣府管理。

縣府水利處長江國豐表示，復興公園改建後原來公園的運動設備除了溜冰場撤除外，籃球場將調整到公園中央區域並且調整讓籃球場成為南北方向，不再受到陽光影響，更便於民眾運動，其他的運動場地則是保留，只有溜冰場的部分將拆除，但為了讓溜冰選手有更好的練習場地，縣府已將潮州溜冰場改為國際標準場地，選手不再受到風雨影響練習，至於屏東市溜冰場的新建，已請教育處進行規劃及研議，萬年公園因為改建的範圍較小，只要工程允許，將比復興公園提前完工啟用。

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