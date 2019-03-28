中壢-內壢間莒光號撞死臥軌男 恢復雙線通行

2019-03-28 18:11

首次上稿 17:05

更新時間 18:11

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢至內壢間的普義里平交道，今天下午4點12分發生一起死亡車禍，一名男子（年紀、身分不詳）不明原因臥軌自殺，遭由潮州開往花蓮的562次莒光號列車撞擊慘死，鐵路警察與新竹市消防局據報趕往現場處理，直到5點33分列車才放行，造成北上延誤1個多小時。因屍塊四散，警消下午5點40分起封鎖西正線蒐證調查，現已恢復雙線正常通行。

列車長和司機員在事故發生時立即回報，台鐵也請鐵路警方、檢察官協助追查死者身分和闖越原因，562次莒光號改由1228次接駁，該列車直到5點33分才放行。

徐姓司機員說，在列車離普義里平交道約100公尺時，死者忽然從海側進入趴臥，當下列車已煞車不及。

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