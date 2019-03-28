就醫、到高鐵站超不便！ 烏日溪南居民：增設公車路線

2019-03-28 19:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日溪南地區只有一條281公車路線，只從霧峰農工到台中火車站，而且很早就收班，因為沒有到亞大醫院及烏日林新醫院，一天也只有兩班到高鐵，溪南長輩希望市府能再增設一條公車路線，可以到烏日高鐵站、烏日林新醫院及亞大醫院，方便長輩看醫生及年輕人通勤。

台中市公運處長陳文政說，只要業者同意並提出申請，加上市區客運審議委員會通過後，最快年底可通車。

台中市議員陳世凱與林德宇今天在溪南地區會勘，要求市府增設一條公車路線，而且要能到達亞大醫院、烏日林新醫院及高鐵。

陳世凱說，烏日溪南地區居民接近1萬人，但只有一條281公車路線，只到霧峰農工及台中火車站，一天繞行高鐵方向班次只有2班，也沒有到亞大醫院及烏日林新醫院，班距為尖峰15分鐘一班，平時30分鐘。

他說，為了讓溪南地區居民在轉乘高鐵、前往霧峰及烏日就醫更方便，希望市府能增加一條公車路線，起點希望是霧峰亞大醫院、迄點大肚區公所，沿途經過亞大醫院、台鐵新烏日站、烏日林新醫院等地點，縮短城鄉差距、增進民眾便利。

77歲的林姓阿公說，沒有公車可以到亞大醫院或林新醫院，他要看病只能自己騎機車，年輕人要到高鐵也有公車可坐，通勤很不方便。

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