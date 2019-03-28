化學物質無所不在 成大教授傳授4招防毒小撇步

2019-03-28 15:42

［記者劉婉君／台南報導］化學物質無所不在，蔬果常見農藥殘留、大型深海魚類含有戴奧辛與甲基汞的風險、雙酚A常被用於罐頭內壁的防鏽塗料，也是發票、傳真等感熱紙的重要原料，成功大學工業衛生科學暨環境醫學研究所教授李俊璋傳4招小撇步，教你抵抗生活中的化學物質。

李俊璋說，生活在現代社會中不可能完全杜絕化學物質，防範之道是懂得「劑量」效應，適當接受而不過量，才能降低健康風險也不影響生活便利，平時也要多運動、多喝水，促進體內化學物質排泄。

李俊璋表示，合格使用農藥讓農作物生長得更好，國際研究發現，若沒有農藥防治病蟲害，全球3分之1的人口會挨餓，只要用對清洗方法，就可以有效降低農藥殘留，因現在的農藥多為水溶性，蔬菜先清洗一遍後，在水中浸泡5至10分鐘以利農藥溶出，最後再清洗一次，如此一來，即使仍有農藥殘留，也已大幅降低至可接受範圍。他進一步提醒，台灣水資源缺乏，以清水浸泡代替沖洗5到10分鐘，省水且效果相同。

而大型深海魚雖然營養價值高，但研究發現深海魚如黑鮪魚、鱈魚等，體內含有戴奧辛、甲基汞等不利健康的化學物質，如果因為害怕而不吃，就無法攝取到深海魚豐富的不飽和脂肪酸 （DHA）、Omega-3，所以李俊璋也建議，不妨從「劑量」效應來思考，一般成年人1個月吃1次，一次吃約5、6片生魚片的量，孕婦、孩童則建議少吃，但巴掌大小的魚可以多吃。

至於雙酚A對生殖系統危害大，對兒童大腦也會產生不良影響，李俊璋提醒，金屬罐頭不能放微波爐加熱，正確做法應該是將罐頭內食物取出放入磁碗再加熱。生活中常接觸的發票，很多已改為感熱紙材質，也含有雙酚A，改用雲端載具能大幅減少接觸的機會。

他還提供4招「抵抗」生活中化學物質的小撇步，包括相同的食物不要天天吃或經常吃，以避免身體累積；經常更換洗髮精、沐浴乳等清潔用品品牌；多攝取植物性蛋白取代動物性蛋白；多喝水、多運動，以促進新陳代謝與排泄。

李俊璋將於3月31日下午2時，在台北舉行的公共衛生促進會年會中，以「安心吃、放心用-生活中的化學質」為題演講，相關訊息可參考http://phlib.org.tw/。

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