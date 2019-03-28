風景最美的馬拉松！金剛大道跟日出賽跑

2019-03-28 15:17

［記者黃明堂／台東報導］東部海岸國家風景區管理處主辦「2019長濱雙浪金剛馬拉松」，5月5日清晨4點50分起跑迎日出，5部落4景點將讓跑者美不勝收，最具特色的鄉村馬拉松，獲 藝人魏華萱強力推薦。

東管處處長林維玲說，金剛馬拉松進入第4屆，除了自然風光，長濱鄉民的熱情也是一大特色；曾經有跑者抗議補給品香蕉準備不足，經查，原來香蕉並非主辦單位準備，而是沿途居民好客，拿出自家香蕉給跑者吃，她也曾看過阿公阿嬤坐在板凳為跑者加油，這種人情味，獨一無二。

長濱鄉長潘淑芳說，從第二屆開始在選手之夜「辦桌」，由在地餐廳、家政班供應特色料理，大受歡迎，今年60桌早被預訂一空。魏華萱說很多朋友都訂不到，希望鄉公所加桌，不過，潘淑芳認為為控制品質，不宜增量。

魏華萱說比起城市馬拉松，她更愛鄉村馬拉松，邊跑邊看風景，不會無聊，金剛大道完全沒有電線桿，一片梯田美炸了。

東管處說，賽事路線從長濱國小出發，不論全馬組、半馬組還是樂活組，出發後3公里即踏上網美打卡聖地「金剛大道」，兩旁迎風搖曳的稻浪與遼闊太平洋的海浪映入眼簾，接著沿台11線行進，沿途經過八仙洞、長虹橋、北回歸線標碑四大景點，及忠勇、靜浦、樟原、真柄、長光五大部落原民部落，跑友可透過雙腳踏訪在地多元風貌。

活動報名至4月5日，詳情請上活動官網。

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