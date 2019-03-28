驚喜！超罕見冬候鳥「黃麻鴨」宜蘭現蹤

2019-03-28 15:19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕稀有冬候鳥「黃麻鴨」，日前在宜蘭礁溪鄉塭底濕地驚鴻一瞥，有鳥友發現後「吃好相報」，賴姓鳥友從友人處得知後趕到現場，但一轉眼黃麻鴨即消失無蹤；他說，黃麻鴨在宜蘭非常罕見，能在塭底發現蹤影，值得了！

黃麻鴨又名赤麻鴨、瀆鳧，繁殖地在亞洲蒙古、中國東北等地，每年冬天則往東亞、東南亞等地過冬；賴姓鳥友說，黃麻鴨全台很少有觀察記錄，每年僅零星個位數現蹤，尤其宜蘭，近年幾乎未聽見牠落地的消息。

3月27日有鳥友先在礁溪鄉塭底濕地發現黃麻鴨身影，隨即通報其他愛鳥同好前往，賴姓鳥友獲報後，當天即帶著攝影工具抵達濕地，搜索一陣後，終於在一處廢棄魚塭土堤上，發現黃麻鴨身影。

「候鳥季值得了！」賴姓鳥友興奮說，黃麻鴨雖然每年會往南邊過冬，但在台灣鮮少發現牠的蹤影，尤其宜蘭近幾年幾乎未聽過黃麻鴨過境，能在候鳥季尾聲於溼地見到牠，更顯得珍貴。

黃麻鴨雌雄鳥的體色相近，雄鳥頸部有黑色羽毛環繞是最大特徵，全身則為橙棕色，翅膀覆羽皆為白色；雌鳥頭頂則呈白色，頸部無黑環。

賴姓鳥友說，這隻現蹤宜蘭的黃麻鴨，依頸部黑環推測是雄鳥，不過當天拍沒多久，還沒機會見到牠展翅翱翔，一轉眼就消失在濕地裡。

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