過站未停爆口角 司機竟嗆乘客「搭免費公車還囂張」

2019-03-28 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一位民眾爆料，自己搭乘巨業客運市區公車，司機疑似沒有聽到下車鈴，過站不停，與乘客爆發口角，甚至還直接停在路中央與乘客對罵，嗆乘客「下流、骯髒」、「搭免費公車還要囂張」，誇張行徑讓人傻眼。

綜合媒體報導，台中市一名林姓民眾控訴，自己27日早上搭乘巨業客運310路線公車，司機疑似因為沒有聽到同車乘客按下車鈴、過站不停，而後與乘客爆發口角。先是嗆乘客「像你這樣不要來搭公車啦」、「沒收你幾毛錢，搭免費公車還要囂張」，更大聲質問乘客「禮貌都沒有嗎！」、「你的感覺干我屁事噢」。

而後雖然乘客也被引發火氣，回應「你在哭噢」（台語），司機卻用幾近人身攻擊的語氣說乘客「下流、骯髒」，還辯稱「三小是髒話嗎」。兩人爭執到最後，司機更直接把公車停在路中央與乘客對罵，不顧上班時間的龐大車流和車上其他乘客權益，實在令人非常傻眼。

巨業客運事後坦承，該名司機是巨業的員工，也確實有和乘客對罵、嗆乘客以及車停路中央起身爭執的狀況。公司初步詢問駕駛，駕駛表示沒有乘客按下車鈴，過站後卻突然有乘客衝向前說自己有刷卡要下車，才發生之後的爭執。對於駕駛的不當行為，巨業公司經內部討論後將做出處置。

台中市交通局公共運輸處長陳文政表示，巨業公車司機過站不停、停在路上與乘客爭執，都屬於重大違規事項，會對巨業公司記點並開罰5000元。上述違規事項也會納入公車評鑑考量，將影響巨業客運本年度的補助款金額。

對此，有民眾接受媒體訪問表示，免費公車是市政府給大家的權利，司機如此逾矩的言論和行徑實在不應該。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/