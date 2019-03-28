充氣遊樂設施進校園學童High玩，提前歡度兒童節

2019-03-28 11:57

〔記者佟振國／南投報導〕兒童節將至，南投縣埔里鎮南光國小今天變得超童趣，因為有熱心校友贊助3座大型充氣遊樂設施進駐校園1天，免費讓全校幼兒園及中、低年級學童免費體驗，提前歡度兒童節，色彩繽紛的「海綿寶寶」、「粉紅豬小妹」氣墊及「機器人」滑梯，讓學童盡情跳躍、滑降，校園瞬間變成遊樂場，氣氛High到最高點。

色彩繽紛、造型多變的大型充氣遊樂設施是許多小朋友的最愛，但通常要到大型遊樂區、景點或夜市才有，還得花錢才玩得到，今天埔里鎮南光國小提前舉辦兒童節慶祝活動，要給學童一個大驚喜，就是首度有3座大型充氣遊樂設施進到校園，免費讓小朋友玩個痛快。

校長吳松輝表示，這是活動由主任蔡淑貞、組長張福生積極尋找愛心資源與廠商，由傑出校友蔡志偉教授贊助經費，支付3座遊樂設施1天的租用費，促成這項歡樂又有意義的活動。

小朋友看到開懷大笑的「海綿寶寶」、「粉紅豬小妹」氣墊，以及巨大機器人滑梯，迫不及待進到場中盡情彈跳，或是享受從高處滑下的刺激，十分開心，今天的校園也變成大型遊樂場。

至於受限年齡、體重無法體驗的高年級同學，學校特別設計「尋寶闖關」遊戲，也分送成功尋寶的同學小禮物，一起提前歡度兒童節。

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