高市社會住宅「凱旋青樹」111年完工 245戶只租不賣

2019-03-28 11:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市都發局今天宣布，南台灣第一座新建社會住宅高雄市「凱旋青樹」確定今年5月動工、111年完工，將可提供245戶出租給青年及弱勢族群。

前高雄市長陳菊任內推動的「凱旋青樹」新建型社會住宅，面積約1600坪，位於高雄鐵路地下化的新生綠廊，鄰近民族、科工館兩車站，距離民族站更只有100多公尺，原預定去年中旬動工，但因4次流標，延宕到今年才正式動工。

高雄市都發局長林裕益今天表示，「凱旋青樹」確定於今年5月動工，工期980天，預定111年完工，將提供3成住屋給弱勢、急難救助市民，另外7成規劃租給大學生與年輕受薪階級，以舉辦社區活動、長輩照顧等多元社會服務，實現韓國瑜市長的「老青共居」政策。

都發局指出，「凱旋青樹」共有2棟、總戶數達245戶，其中套房型有127戶，兩房型有99戶、 三房型有19戶，未來只租不售，一般戶的租金約為周邊租金的8折，弱勢戶則更低。

「凱旋青樹」找來國際知名的荷蘭麥肯諾建築師事務所規劃設計，透過該事務所遍及全球的社會住宅興建經驗，都發局希望讓高雄市民享受國際級水準的社會住宅。

都發局表示，除了「凱旋青樹」，目前也在中都濕地靠近九如路側，規劃第二處新建型社會住宅，約有115戶，明年會正式推出。

都發局強調，高雄市的社會住宅政策齊頭並進，除了新建型的社會住宅，同時修繕整建既有的閒置公有房舍，做為社會住宅，目前已提供315戶，若加上2處新建型社宅，總戶數共達675戶。

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