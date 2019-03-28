不用再蠟燭兩頭燒！南投設27處失智社區服務據點

2019-03-28 09:08

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣目前失智人數約6800多人，縣府今年特別配合中央「失智照護服務計畫」，在全縣13鄉鎮市設置27處失智社區服務據點，盼藉由涵蓋率達100%的據點，提升民眾社區失智症服務使用率及便利性，讓家庭照顧者不用再蠟燭兩頭燒及無後顧之憂，能好好安心工作。

依據衛福部調查顯示，台灣65歲以上老人失智症盛行率為8%，南投縣衛生局說，縣內截至2月底止，全縣人口總數49萬6435人，其中老年人口8萬5930人，約占總人口數17.3%，推估縣內失智人數約有6800多人，使得縣府對於失智症照護工作不敢等閒視之。

南投縣衛生局指出，所謂「失智社區服務據點」係以社區在地化服務為基礎，主要提供失智症個案及家庭照顧者服務，課程內容相當多元、豐富，尤其，透過體適能、認知刺激、音樂輔療等活動方式，在過程中訓練長輩的認知功能，包含記憶力、注意力、語言能力、組織能力、空間、時間定向力，以達到預防及延緩失智效果，讓失智者從中重拾信心與笑容，也讓家庭照顧者不再感到無助﹗

衛生局進一步表示，失智症者多半行動自如，外表看起來與一般人沒兩樣，但因腦部功能受損，各方面也會逐漸出現障礙，問題是老人囝仔性?還是真的生病?並不易立即判斷，所以包括疑似失智症尚未確診者，也免費納入該服務體系之中，且每週至少服務1個全日或2個半日，每半日最少3小時，有需求的民眾，可電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心（049-2209595）或官網 線上申請。

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