新竹縣游泳館重新開放 會員及套票使用可換票

2019-03-28 09:05

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣游泳館在封館裝修1個月後，已重新開放使用，在封館期間無法游泳致權益受損的會員、或套票使用者，可以利用營運時間前往辦理換票。

負責經營的遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司執行長謝美惠說，換票的原則，就是以套票上加印的到期日配合封館期間順延30天，受影響的套票大約有5萬張，另有200張的會員卡也有這樣的問題。

這是因為他們也是在今年農曆過年期間、舉辦周年慶促銷後才被縣府告知要封館裝修之故。

謝美惠說，這次主要是更新25公尺溫水游泳池的過濾筒，藉這機會他們一併修繕更新這個水池的池底硬體和相關的設施如：水道線、游泳線、水道繩等。

並對25公尺池跟SPA池、兒童池、幼兒池的水溫加溫設備也做了調整，現在的水溫都符合相關的規定。

至於長期被詬病的男女浴室淋浴間的地面也全部更換、並打通有些堵塞的排水孔，剩下的地面易滑問題，他們還會做後續的研究和處理。

下個更新修繕的目標是50公尺大池，預計會在入冬後才進行，以配合泳客的使用習慣。

至於有些鄉親關切的游泳池停車跟票價問題，謝美惠說，他們會盡量替鄉親爭取優惠停車，目前還在協商當中。票價則還是依合約走，但惠透過自家的臉書粉絲頁定期舉辦促銷活動，透過活動提供優惠票回饋鄉親。

謝美惠直言，由該公司承包的竹北國民運動中心近日已經完成點交，但因縣游泳館部分設施比較多且老舊，需要點交比較仔細，所以採「2館合1」、也就是竹北國民運動中心主建物和縣游泳館共組成的「竹北國民運動中心」開幕時間暫時還要等。

「但是一定會在今年夏天以前營運」她說，原則上應該會在今年5月底、6月初之間。

屆時會有10天完全免費的試營運體驗，有意者必須先在線上預約，開幕後，每天早上8點到10點是「公益時段」，只要是年過65歲的新竹縣民，都可以在這個時段前往免費使用。

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