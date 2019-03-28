二林精機園區退回專案小組 彰化縣府嗆中央

2019-03-28 08:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕闖盪10年、歷經3任縣長的彰化縣二林精密機械產業園區開發案，今年年初在2階環評遭認定「不應開發」，彰化縣政府力求翻案，環保署環評大會昨開會裁定退回專案小組，全案雖獲得重新審查的機會，但縣府對此結果不滿，將炮口對準中央，痛批中央嘴喊拚經濟支持產業，卻又用行政程序阻礙地方發展。

縣府質疑中央在去年選前公開宣布彰化市鐵路高架化工程「已經定案」、來中科二林園區動土時也說「要展現政府拚經濟決心」，不料選後「彰化鐵路高架化」、「二林精密機械園區環評案」卻一一卡關，縣府呼籲中央應重視地方的聲音與企業的期待，多傾聽在地人的聲音和投資廠商的需求。

昨天環評大會，彰化縣環團反對方和縣府支持方都到場關切，縣長王惠美、建設處長劉玉平、二林鎮長蔡詩傑、補選新科立委柯呈枋、溪湖鎮長黃瑞珠、縣議員張國棟、謝彥慧等人為在地發聲爭取翻案。

王惠美甚至在大會上表明招商成效，廠商用地需求強烈，她說，目前有意願進駐廠商330家，合計建廠面積需求達509公頃，超過該計畫可提供建廠用地面積212公頃2倍以上。

不過，會議最後仍決議，要求縣府重新補充開發前農地現有滯洪及補注地下水功能的分析，以及提出因應極端氣候變遷模型及其災害的因應措施，並且如何加強輔導鍋爐燃料改用天然氣、餐飲業加裝油煙防制設備，同時再確認全區用水量，納入園區毒性化學物質運作管制機制等，相關意見補充說明，於今年5月31日前送專案小組審查。

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