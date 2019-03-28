二林精機園區退回專案小組 彰化縣府嗆中央

〔記者張聰秋／彰化報導〕闖盪10年、歷經3任縣長的彰化縣二林精密機械產業園區開發案，今年年初在2階環評遭認定「不應開發」，彰化縣政府力求翻案，環保署環評大會昨開會裁定退回專案小組，全案雖獲得重新審查的機會，但縣府對此結果不滿，將炮口對準中央，痛批中央嘴喊拚經濟支持產業，卻又用行政程序阻礙地方發展。
縣府質疑中央在去年選前公開宣布彰化市鐵路高架化工程「已經定案」、來中科二林園區動土時也說「要展現政府拚經濟決心」，不料選後「彰化鐵路高架化」、「二林精密機械園區環評案」卻一一卡關，縣府呼籲中央應重視地方的聲音與企業的期待，多傾聽在地人的聲音和投資廠商的需求。
昨天環評大會，彰化縣環團反對方和縣府支持方都到場關切，縣長王惠美、建設處長劉玉平、二林鎮長蔡詩傑、補選新科立委柯呈枋、溪湖鎮長黃瑞珠、縣議員張國棟、謝彥慧等人為在地發聲爭取翻案。
王惠美甚至在大會上表明招商成效，廠商用地需求強烈，她說，目前有意願進駐廠商330家，合計建廠面積需求達509公頃，超過該計畫可提供建廠用地面積212公頃2倍以上。
不過，會議最後仍決議，要求縣府重新補充開發前農地現有滯洪及補注地下水功能的分析，以及提出因應極端氣候變遷模型及其災害的因應措施，並且如何加強輔導鍋爐燃料改用天然氣、餐飲業加裝油煙防制設備，同時再確認全區用水量，納入園區毒性化學物質運作管制機制等，相關意見補充說明，於今年5月31日前送專案小組審查。
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環保署環評大會昨開會裁定彰化縣二林精密機械產業園區開發案退回專案小組重審。（縣府提供）
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彰化縣長王惠美（左二）、建設處長劉玉平（左三）、立委柯呈枋（左四）等縣府人員，列席環評大會爭取二林精密機械園區翻案，結果卻令縣府不滿砲轟中央拚經濟喊假的。（縣府提供）
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彰化縣長王惠美（中）帶隊參加二林精密機械園區環評大會。（縣府提供）
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