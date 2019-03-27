坐「地軌纜車」不用去澳洲 公館出磺坑也要打造

2019-03-27 21:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕澳洲藍山國家公園（Blue Mountains National Park）帶領世界各地的遊客，了解當地早期開礦歷史，其中，號稱「全世界最陡的地軌纜車」，更是造訪遊客必搭；亞洲第一口油井所在地的苗栗縣公館鄉出磺坑，也有早年的地軌纜車遺址，縣府計畫加以活化，已獲台灣中油公司探採事業部同意支持先期評估、規劃經費，未來採BOT方式營建，盼成為繼三義舊山線鐵道自行車後，縣內另一個觀光亮點。

出磺坑是亞洲第一口油井所在，目前仍有天然氣產出，也是全世界仍在生產天然氣的第2古老礦場，當地諸多採礦設備、宿舍建築群等寶貴的歷史文化資產，於2008年登錄為文化景觀；縣府已獲文化部近1億5000萬元補助，將與中油攜手再造苗栗礦業歷史現場活化，未來結合後龍溪彼岸的客家文學花園，塑造文化魅力新亮點。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫今天在縣府A201會議室宣布這個好消息，並向縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議員孫素娥、湯維岳、張志宇、楊明燁、公館鄉長曾美露、中油公司探採事業部執行長張敏等人簡報說明。

林彥甫說，出磺坑已具有亞洲第一口油井的歷史定位，盼透過計畫內容的「建構出磺坑記憶庫」、「有形文化資產的空間治理」、「無形文化資產的傳承」及「歷史現場再現與產業加值計畫」等面向，讓當地諸多採礦設備、宿舍建築群等寶貴的歷史文化資產的活化。

此外，林彥甫也說，出磺坑有條長540公尺、斜度45度的地軌纜車軌道遺址，可加以設計改建，打造成為如澳洲知名景點藍山的地軌纜車般，供遊客搭乘體驗，構想也獲中油加碼支持，願給予先期評估、規劃經費，未來擬採BOT方式營建。

而縣府於出磺坑的彼岸，正進行客委會補助的客家文學花園計畫，徐耀昌期待2計畫完成後，將能吸引遊客造訪，也是繼苗栗繼舊山線鐵道自行車後的另一個觀光新亮點。

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