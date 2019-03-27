20年來送出近百萬個便當 「暖心灶咖」獲扶輪社捐款

2019-03-27 22:45

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「暖心灶咖」本週獲高雄南區扶輪社捐款上百萬元改建，廚房設於高雄市建軍慈善會，理事長洪惠雀從1998年起，每天送出超過200個便當，善舉獲扶輪社長劉富誠肯定，申請「扶輪社全球獎助金」，並聯合國內外14個扶輪單位贊助。

洪惠雀今天分享心路歷程，她說，年輕人外出，獨留年邁長者在家，許多長輩因為行動不便或經濟困難，導致三餐不繼，不忍長輩受苦，起初服務苓雅、鳳山交界處獨居鄰居，每天與丈夫買菜、料理，曾因經費不夠向銀行借款。

每到中午廚房飄香、菜色營養鮮美，長輩們奔相走告，慈善會外總大排長龍，部分行動不便者由洪惠雀丈夫騎車送餐，範圍橫跨多個行政區。洪惠雀說，對老人家來不僅是一頓飯，也是每天期待與溫暖，「只要我有一口飯吃，阿公阿嬤就有一口飯吃」。

苓雅警分局得知轄區慈善會發愛心便當，過年前曾由駐地福德二路派出所轉贈12袋米（共360公斤），資助廚房米糧。

劉富誠代表社員捐出款項，他說，「暖心灶咖」將於29日啟用，善款約100多萬元其中有80萬用於改建，餘款用於培訓志工，而送餐善舉揚名海外，香港、日本、菲律賓等國扶輪社也踴躍捐款，讓更多獨居老人吃到溫暖健康便當。

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