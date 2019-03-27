付費欣賞藝文 台中兒童藝術節7場售票試水溫

2019-03-27 22:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕迎接兒童節到來，台中市文化局舉辦兒童藝術節讓小朋友歡喜看戲、聽音樂過節。今年邀7組在地演藝團隊在山海屯城區推出27場演出，更首度選7場售票演出，盼推動付費欣賞藝文風氣。

台中兒童藝術節邁向第16年，今年以「奇幻童話大冒險」為主題，演出作品改編自台灣的傳奇故事以及國外經典著作，重新創作成為活潑有趣的親子劇，自3月31日到5月18日在全市山、海、屯、城區推出27場表演。

文化局指出，為鼓勵長期在地深耕藝文推廣的表演團隊，今年邀請大開劇團推出「好久茶的祕密11魔幻島的寶藏」、「淘氣公主」、「千里眼．順風耳」；小青蛙劇團帶來「童話探險世界7隻小羊」、「愛漂亮的烏鴉」；頑石劇團結合海洋環保議題演出「藻樂世界小白豚洛洛不寂寞2」以及經典童話改編「青鳥」；童顏劇團推出「水仙與薔薇的祕密花園」。

極至體能舞蹈團展演以12生肖為主題，創編親子舞作「12生肖大吉合」及「小豬豬過新年」；聲五洲掌中劇團結合魔術，帶來「魔術西遊記之魔幻神氣豬」及「Q版媽祖傳」；泰雅原舞工坊以祖靈信仰為核心演出原住民故事「尤命與雅外的心聲」等。

文化局指出，往年兒藝節均吸引親子參與，但也有部份場次湧入太多觀賞人潮，影響觀賞品質，今年首度嘗試在包括港區、葫蘆墩、屯區等文化中心推出的7場演出採售票制，票價50到300元不等，盼推動民眾付費欣賞的風氣，也鼓勵表演藝術團隊。

除了售票演出，文化局指出，7個團隊另將前進國小及區公所禮堂等地，另推出14場免費欣賞的表演。

此外，今年兒藝節另結合國立台灣交響樂團「社區藝文深耕計畫」，安排銅管5重奏、木管3重奏、弦樂4重奏等6場音樂會，演出前30分鐘開放免費入場。

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