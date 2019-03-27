侯友宜訪視土城工業區 企業代表交流解決問題

2019-03-27 23:06

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天前往土城工業區，與企業代表及土城區廠商協進會理事長吳銘裕訪視交流。在會後交流階段，不少企業提到工業區交通、污水處理量、勞動政策等議題，侯友宜表示，新北全力配合，包含加速廠區更新立體化審議過程，目前著手專案輔導，進而達到廠商留在新北永續經濟產業發展目標。

新北市經濟發展局表示，原先經濟部「都市型工業型更新立體化發展方案」新北市境內僅3個工業區適用，只能新增61萬平方公尺樓地板面積，因此侯友宜向中央反映，研擬「「新北市都市計畫工業區（產專區）更新立體化發展方案」草案，能夠再使產業樓地板面積增加10倍以上，促進民間擴大投資。

侯友宜也前往正在進行「立體化更新案」的燿華電子，由於廠房使用將近40年，因應高階製程設備及5G通訊產品的新設備需求而投入更新，投資規模10億元更新，預計2021年完工，屆時將會擴增廿億元產值，並創造500名工作機會。

侯友宜表示，新北市推出「招商一條龍」及「投資任意門」二大行動策略，並成立招商精英團，目前已專案協助46項投資案，建議廠商容積獎勵回饋空間，能夠利用在照顧員工、社區發展，像是長照、運動中心、公共托育等，透過新北產業帶動經濟繁榮，「政治意識形態放旁邊」。

在會談中邀請正崴集團董事長郭台強、固緯電子、燿華電子、國泰人壽、中華工程等企業代表。針對土城工業區改善，企業指出，早期開發污水處理量日趨飽和，立體化後樓地板面積增加，會造成衝擊，廠區內道路僅有二線道過於狹小，中山路尾端的接近柑城橋不宜打通，將會使交通壅塞。

對此，新北市副市長吳明機說，相關問題上都會審慎評估，採取對區內影響較小的方式更動，至於勞動法令，也會派人幫忙協調、排班進行輔導。

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