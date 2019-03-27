失業率降低高雄才能發大財 勞工局提供870名培訓班名額

2019-03-27 23:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府補助八成訓練費用，只要符合特定對象的失業者，都可免費參訓，勞工局今年與義守大學、晶城環保公司、金屬工業研究發展中心及高雄中餐服務人員工會合作，開辦29門職訓班，預計培訓870個名額，訓練地點涵蓋市區、岡山、湖內、大樹等區。

訓練職業別包含挖土機操作、服飾設計及工業繪圖等課程，課程類別豐富多元；勞工局王秋冬局長表示，訓練就業中心長期擔任職業媒婆角色，結合政府與民間資源共同推動各項優質的職訓課程，訓後平均就業率達七成以上的佳績， 108年首次規劃400小時的訓練時數內，學習操作挖土機及裝載機操作，可挑戰駕馭大型機械的夢想。

此外，還有其他拼經濟的各類小吃餐飲實作課程，其中委託義守大學開辦的「創意烘焙職人培訓班」，是由該校金牌烘焙教授李建生授課，李教授去年率學生遠赴盧森堡參加「世界盃廚藝競賽」勇奪金牌，希望藉由此次開課，能使更多學員學習寶貴的烘焙經驗。

訓練就業中心楊茹憶主任指出，職訓班歷年已培訓許多優質的勞動力投入職場，以「大客車駕駛人員訓練班」為例，50歲陳姓司機就是透過免費培訓課程，如願擔任穩定的客運駕駛2年，月薪已達50K以上，他曾做過保險業務員、飲水機維修及瓦斯器具裝修等工作，因收入不穩定而萌生轉職念頭，經由培訓課程讓他自信地抓住公車的方向盤。

今年職訓班已開始招生，而且每月都有開班，歡迎民眾踴躍報名，另有「照顧服務員」職訓課程，訓練費用由政府補助80％~100％，可用勞工局訓練就業中心所屬各就服站索取簡章。想知道更多職訓課程、徵才活動、就業資訊，可上勞工局訓練就業中心官網（https://www.ktec.gov.tw/‬‭）查詢。

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