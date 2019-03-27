東石「巨無霸蚵王」比手臂粗 民眾驚呼：瞬間爆破牛仔褲！

2019-03-27 16:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉是國內牡蠣（蚵仔）重鎮，東石蚵盤商陳金立日前採收到一顆比手掌還大、比手臂還粗的「巨無霸老蚵」，是一般老蚵的兩、三倍大，他直說是「蚵王」現身，拍下照片留念；有民眾看到驚呼：「瞬間爆破牛仔褲！」

陳金立今天受訪時說，父親家傳養蚵產業，現在兄長養殖，他負責做大盤；最近開始採收老蚵，他們在一處3年前放養的蚵棚採收到這顆巨無霸老蚵，從事牡蠣產業已3、40年，陳金立直說，從沒看過這麼大顆的。

陳金立說，這顆「蚵王」是在蚵棚下方採收到，推測是有接觸到土壤，營養足夠，不僅肉多，連殼都很厚，一般老蚵帶殼長度約15公分，這顆目測約40公分，誇張的大；日前他採收到這顆巨無霸蚵王後，並未販售，自己烤來吃，口感和一般蚵仔不同，肉質較硬；至於會不會有「爆破牛仔褲的感覺」，陳金立則笑說，「沒這款代誌啦！」

陳金立的賴姓友人接到照片，貼上網路分享，許多人看到說「吃了硬整天」、「吃下去會流鼻血晚上會睡不著」、「爆血中風」、「包生雙胞胎」、「帶回家養可能會報恩」、「害羞」。

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