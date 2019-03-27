基市議員建議開闢醫療公車

2019-03-27 15:16

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長者超過15%，市議員莊敬聖表示，全市唯獨中山區沒有公車路線可到長庚醫院或部立基隆醫院，老人看病需要轉乘勞頓，又容易發生意外，建議開闢跨區域醫療公車；市公車處長陳新埤則表示，將研議利用現有路線調整班次，延伸到基隆長庚醫院。

市議員莊敬聖指出，公車處應規劃跨行政區定時定點醫療公車，中山區老人為例，許多長輩要到長庚醫院或部立基隆醫院看診拿藥，必須搭乘公車在樂路麵粉廠或二信循環站轉乘，舟車勞頓也容易發生意外。

他指出，基隆市大眾運輸工具使用率佔33.7%，居全國第二，市公車營運雖為虧損狀態，但若能妥為規劃醫療專車可以造福許多長輩，減少轉乘搭車時的不便，他指出，現在各縣市有跨越行政區所謂「跳蛙式公車」，也值得市府相關單位評估規劃。

基隆市議會審查會主席莊榮欽也認為，基隆市已邁入老齡化社會，長者超過15%，未來若能試辦醫療公車嘉惠老人家，是市府的一大德政。

市公車處長陳新埤說，基隆市各區公車路線都會規劃到各大醫院，方便老人家就醫，如中正區八斗子往長庚醫院，信義區信義國中、深美國小等路線都經過部立基隆醫院，七堵線往市區公車也都會經過八堵礦工醫院，暖暖區龍門谷往市區1天有2班次會繞經麥金路長庚醫院，安樂區往市區公車大部分經過長庚醫院，大武崙線走安一路，1天也有2班次繞到長庚醫院。

中山區的部分目前沒有到長庚或基隆醫院，會利用現有路線調整班次延拉到基隆長庚醫院。至於跨縣市跳蛙公車，陳新埤說以公車處現況，沒有能力去做，但若有民間業者要經營，市公車處樂觀其成。

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