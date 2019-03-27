再生水如救命水 台南永康再生水計畫動工

〔記者萬于甄／台南報導〕近年隨著季節氣候的變遷，雨、旱季日益明顯，南部地區雖水庫數量多，但水資源仍顯不足，因此，水循環再利用的供水機制更顯重要；台南永康水資源回收中心放流水回收再利用計畫斥資47億，今舉行動土典禮，第一期工程預計2021年完工，屆時可提供8000噸再生水資源。
永康再生水計畫統包工程今上午舉行動土儀式，邀請內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲及多位市議員、地方里長等共同見證，再生水廠建築設計以流動、淨化、再生為元素，園區內除再生水廠外，也將興建水資源回收中心、永康大排礫間水質淨化廠等。
徐國勇指出，水的循環經濟是未來的趨勢，全台在台北、台中、桃園也都有興建再生水廠，台南永康再生水透過處理後，可為南科園區內高科技產業提供穩定水源，「連知名的晶圓代工大廠都敢用，還有誰會懷疑再生水的水質」。
黃偉哲則說，水資源回收中心放流水回收再利用工程完工後，對於南部的工業用水、緊急時的民生用水資源可說是最佳挹注，尤其，南部雨季、旱季越來越明顯，近年大概有長達半年時間，雨水偏少，因此相較北部，南部水資源更加匱乏，也更顯珍貴。
營建署表示，該工程第一期預計2021年3月完工，每日可處理2.9萬噸汙水，產出8000噸再生水，全期則預計2023年完工，屆時每日可處理8.7萬噸汙水，產出1.55萬噸再生水，並售予台積電、聯電、群創等南科廠商使用，讓汙水也能變成黃金。
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台南永康再生水廠興建工程今舉行動土儀式，由內政部長徐國勇（中）、台南市長黃偉哲（前排右二）等人共同見證。（記者萬于甄攝）
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內政部長徐國勇出席台南永康水資源回收中心再生水計畫工程開工動土典禮。（記者萬于甄攝）
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台南永康再生水計畫工程預計2021年可完成第一期，每日可處理2.9萬噸汙水，產出8000噸再生水。（記者萬于甄攝）
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