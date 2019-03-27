再生水如救命水 台南永康再生水計畫動工

2019-03-27 12:55

〔記者萬于甄／台南報導〕近年隨著季節氣候的變遷，雨、旱季日益明顯，南部地區雖水庫數量多，但水資源仍顯不足，因此，水循環再利用的供水機制更顯重要；台南永康水資源回收中心放流水回收再利用計畫斥資47億，今舉行動土典禮，第一期工程預計2021年完工，屆時可提供8000噸再生水資源。

永康再生水計畫統包工程今上午舉行動土儀式，邀請內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲及多位市議員、地方里長等共同見證，再生水廠建築設計以流動、淨化、再生為元素，園區內除再生水廠外，也將興建水資源回收中心、永康大排礫間水質淨化廠等。

徐國勇指出，水的循環經濟是未來的趨勢，全台在台北、台中、桃園也都有興建再生水廠，台南永康再生水透過處理後，可為南科園區內高科技產業提供穩定水源，「連知名的晶圓代工大廠都敢用，還有誰會懷疑再生水的水質」。

黃偉哲則說，水資源回收中心放流水回收再利用工程完工後，對於南部的工業用水、緊急時的民生用水資源可說是最佳挹注，尤其，南部雨季、旱季越來越明顯，近年大概有長達半年時間，雨水偏少，因此相較北部，南部水資源更加匱乏，也更顯珍貴。

營建署表示，該工程第一期預計2021年3月完工，每日可處理2.9萬噸汙水，產出8000噸再生水，全期則預計2023年完工，屆時每日可處理8.7萬噸汙水，產出1.55萬噸再生水，並售予台積電、聯電、群創等南科廠商使用，讓汙水也能變成黃金。

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