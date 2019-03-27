新車2週內被撞3次！他崩潰：新車牌都還沒換又發生

2019-03-27 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕這是中了什麼魔咒？有網友3個月前剛買新車，上路沒多久，就在短短的兩週間，接連在靜止的狀態下被撞了3次，讓他好崩潰。

這名網友到臉書社團「爆怨公社」透露，才買3個月的新車，在3月中旬就已經被撞了2次，都是在靜止的狀態下，被後面的來車撞上，被撞傷的新車23日才修好，重新上路才沒幾天，昨天竟然再度發生同樣的事件，原PO崩潰地吶喊，「三天才三天哎！」加上先前2次，原PO的新車在短短2週內就被撞了3次，原PO為了避免衰事再度發生，還特地準備換新車牌，沒想到都還來不及換，原PO無奈地說，「新車牌上週五就已經選好、訂好了，原先規劃是等新車牌拿到後再去樂成宮或大甲過個火，無奈還沒拿到就出事了」。

網友看完都覺得原PO的運氣太誇張，「離譜...車真的要去過個運了」、「靠腰...又是你，不是說要去換車牌跟祭改了，怎麼又被撞了，我看換車好了」、「後車是不是在玩手機啊」、「這麼雖小，一定要保乙式，不然現在沒保險的人很多，crv修起來很貴的」、「你要不要檢查一下車有磁鐵嗎」。

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