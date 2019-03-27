友善動物城市 新北用LINE就能通報救援、認養動物

2019-03-27 11:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕用LINE就能通報救援、認養動物！新北市政府動物保護防疫處推出LINE@平台「新北市動物保護防疫網」，民眾加入「@0585net」，就能線上通報救援案件、認養動物，飼主也能及時獲得毛寶貝食譜、一日遊等資訊。新北市長侯友宜和活動代言人、知名主持人李濤今天共同宣布平台上線。

新北市政府動保處表示，0585（洞五八五）數字諧音「動物保護」，即日起至4月30日加入LINE@平台後，截圖至動保處官方臉書「新北市政府動物保護防疫處」抽獎文章下方留言：「趕快加入動物保護網LINE專屬ID:@0585net抽大獎！」並tag3位好友公開分享，就有機會抽到iPad、40吋電視及200元禮券等好禮。

新北動保處表示，「新北市政府動物保護網」分為6大項目業務，包括動物保護、動物醫療、動物救援、吃喝玩樂、認養專區和為民服務（救援報案、寵物樹葬）。

新北市長侯友宜說，新北市人口即將突破4百萬，希望新北市不只是人們宜居的城市，更是友善毛寶貝的城市。

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