清明返鄉出遊 高公局：4/4下午、4/6、4/7上午國道較順

2019-03-27 11:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕下週四起就是4天清明節連續假期，交通部高速公路局表示，透過ETC大數據分析歷年清明節民眾行駛國道特性，今年4月4日南下交通量最大，4月6日、4月7日以北返為主，建議民眾利用可避開國道塞車時段上路。

高公局表示，4月4日出發的民眾，建議可利用上午高乘載管制時段上路，或改下午出發避開塞車；4月6日、7日則建議利用上午時段，且4月7日上午5點至10點國道全線還免收費，民眾此時上路既省時又省錢。

高公局表示，4月4日出發南下的民眾，若符合高乘載管制規定，可利用首日上午7點至中午12點開乘載管制時段出發，不過還是會有部分路段可能出現壅塞，不想塞車可利用下午時段出發。

若車內只有1至2人，要上午時段出發建議改走替代道路，或改到下午時段出發；至於4月5日出發南下的民眾，則建議利用下午時段，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞；4月6日、7日北上民眾，則建議利用上午時段出發。

另外，針對連續假期高速公路易壅塞路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，長途部分，建議民眾多利用台9線替代國5、台63線替代國6、台61線替代國1和國3；短途則建議高速公路易壅塞地區民眾，儘量利用省縣道，不要上壅塞的國道。

若民眾無法避開壅塞時段出發，上路前可利用1968App查詢即時路況，並彈性調整行車時間或改行駛替代道路。另外，提醒民眾本週六、日國道全線通行費，可享單一費率再7折收費，從台北到高雄通行費僅213元，較平時343元可省130元，鼓勵民眾可提前返鄉掃墓。

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