開發社子島安置喬不攏 居民市府前怒吼抗議

2019-03-27 11:02

〔記者楊心慧／台北報導〕柯市府計畫開發社子島，但居民安置問題始終和當地喬不攏，今上午續開二階環評會議，社子島里長、居民在環評會開始前，在市府一樓大門舉白布條抗議，批柯市府迫遷社子島，應做好居民安置，不能漠視居民權益。

「還我居住權，到底要開發，到底圖利誰？圖利財團！」上百名社子島居民一早在市府前怒吼抗議，當地居民希望市府設置特別安置拆遷補償辦法，不能讓他們無家可歸。當地居民表示，他們過去就是因為窮才會住在社子島，如今市府打算開發，卻要還用一千多萬的錢再購置新屋，否則就無處可去，但他們哪有錢？

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀在現場聲援社子島居民，他表示，社子島地區因為長期禁建，早已淪為選舉的政治口水，居民也對政府不信任，目前看來市府和居民無建立互信基礎，市府倉促規劃，對居民安置、生計等問題避而不答，希望環評委員可以嚴厲把關社子島開發計畫，釐清社子島開發的環境影響問題，還有用同理心看待居民對開發案的社會心理恐懼，保障在地居民的生存權、工作權等基本權益。

社子島居民陳朝燦表示，居民的反應卻一直被市府故意忽視，最後是因環評委員們要求，市府才舉辦家戶訪查作業，但過程卻充滿瑕疵，像是會議通知在說明會前兩天才收到、訪查員用國語訪問只聽得懂台語的長者、找小孩做訪談充數等，社子島居民現在要接收一份可信度低且採樣數未達半數的問卷，真的能替安置計畫背書嗎？

陳朝燦進一步表示，社子島300公頃有85%都是私人土地，如今市府強行佔地，居民就像是揹著破殼的蝸牛，卻被視為吸血的水蛭，有太多老人家擔憂到睡不著，深怕未來無家可歸，大家只是希望有房子住。

立委何志偉、市議員鍾佩玲、陳慈慧一早也到現場聲援社子島居民。立委何志偉指出，社子島過去近50年的禁建，連颱風天修房子都可能被視為是違建，過去錯誤的施政，如今終於要走向開發，拆遷補償應是地方提出計畫，再由中央審查，未來並沒有踢皮球的空間，人命就是人命，台灣不能變成鬼島！

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