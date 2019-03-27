工作、家庭令人喘不過氣 台灣人壓力指數全球第二高！

2019-03-27 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕康健人壽母公司美國信諾保險集團公佈「2019年360°康健指數調查」，調查結果發現，台灣人壓力指數持續升高，高達96%的受訪者表示他們處於壓力之下，比去年還高2%，壓力指數位居全球第二，僅次於南韓。

綜合媒體報導，「360°康健指數」調查報告已邁入第5年，旨在研究人們對身體、家庭、社交、財務和工作五大面向健康和幸福狀態的自我感受，今年調查範圍涵蓋全球23個國家地區，同時新增許多與健康相關的主題，相較於全球整體康健指數從61.2分略升至62分（滿分為100分），台灣反而從去年的57.2分下滑至55.3分。

全球倒數的五個國家和地區分別為韓國（53.2分）、台灣（55.3分）、土耳其（56.8分）、香港（57.7分）、新加坡（57.8分）

在五大健康面向中，台灣在身體健康狀態明顯下滑，睡眠不足是最主要的因素，另外生活壓力增加、家庭時間減少、無法照顧父母和孩子的需求以及財務問題也都有所影響。

而有96%的台灣受訪者感到有壓力，遠高於全球平均84%，僅落後韓國僅1個百分點，台灣也超越香港成為壓力指數第二高的地區，而壓力來源分別是個人財務問題（18％）、健康問題（17％）、工作太多（13％）、家庭財務問題（13％）、缺乏就業保障（13％）。

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