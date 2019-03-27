借鏡荷蘭百年社宅經驗 林智堅：將推竹市社宅

2019-03-27 09:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕市長林智堅率團出訪荷蘭，中歐時間25、26日連兩日參訪荷蘭聞名全球的三處社會住宅，包括東碼頭區、Silodam港邊集合住宅、Het Schip Museum船屋博物館；林智堅說，未來竹市也將推動社宅，盼能學習荷蘭經驗，在台創造社宅新典範，照顧到更多有需要的民眾。

林智堅指出，荷蘭社會住宅比率超過30%，阿姆斯特丹超過45％平均分佈在城市各區，並多為混合式集合住宅，不僅讓民眾居住權獲保障，同時也兼顧住宅品質，領先思維值得台灣推動社會住宅做為參考。

林智堅指出，市府未來希望能結合中央資源推動社會住宅，在台灣創造出社宅新典範。

林智堅連續訪阿姆斯特丹三處各具特色社宅，首站到東碼頭區，由該區首波社宅的推動者Ton Schaap親自接待，該區早期為傳統工業港口，廢棄後於1970年代在公部門主導下，透過都市更新將半廢棄碼頭轉化成住宅區，經地方政府監督，創造全區約8千戶住宅單元，私人住宅也混居於該區，30%為社會住宅。

林智堅第二站前往Het Schip船屋博物館，由創辦人Alice Roegholt與Ton Heijdr、阿姆斯特丹住宅協會聯盟顧問Jeroen van der Vee為市政團隊導覽，此為荷蘭社會住宅的先驅，專為工人階級設計，由建築師打造出設計感十足、採光明亮的小公寓，之後轉型成社宅主題博物館。

參訪行程的第三站來到Silodam港邊集合住宅，這裡充滿現代建築風格，有如「海上貨櫃」座落在碼頭旁海面，不佔陸地空間，住宅內部簡約且有多種不同居住單元，更有工作室、商業空間和社區公共空間等各種型態。

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