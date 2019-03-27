慢飛天使「畫」說心境 南港茶葉製造示範場展出

2019-03-27 09:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮天主教拙茁家園為了啟發身心障礙者的潛能，開辦「慢飛天使繪畫班」，在老師一對一輪的番教導下，作品表現豐富的想像力，參賽屢獲佳績，也大大增加孩子們的自信心，即日起到4月28日，更首次跨縣市應邀在台北市南港茶葉製造示範場展出。

這項慢飛天使繪畫創作展，由台北市大坑產業文化協會主辦，拙茁家園協辦。大坑產業文化協會理事長黃怡明表示，指導老師高燈立是南港大坑土生土長，也是該協會的創辦人；應邀展出的拙茁家園慢飛天使，他們純摯的內心，透過畫筆畫出自己的符碼，透過畫面與觀者對談，作品原創精彩可期，歡迎社會大眾蒞臨參觀。

拙茁家園主任王瓊如表示，為啟迪身心障礙者的身心，3年前成立慢飛天使繪畫班，邀請具有人文藝術專業的高燈立，從台北到竹東偏鄉指導；在老師的愛心教導下，拙茁孩子的作品呈現豐富的想像力，鼓勵孩子對外比賽，屢獲殊榮，同時讓他們接觸社會增加自信心。

拙茁慢飛天使2017年在竹東鎮軟橋農場舉辦畢生第一次畫展，第二次在新竹台灣土地銀行竹東分行，這次鼓起勇氣，首度跨縣市來到南港展出，展現企圖心。

黃怡明説，也希望藉此展出，號召南港的孩子回家鄉走一走，更歡迎大台北地區居民參觀，認識包種茶的故鄉-南港。

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