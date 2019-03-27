超大美猴王曝光！現蹤八卦山民宅吃水果

2019-03-27 08:47

〔記者湯世名／彰化報導〕一隻身形龐大外觀酷似台灣獼猴的美猴王昨天上午出現在彰化縣花壇鄉八卦山區的民宅庭院，屋主發現後嚇跑美猴王，進而在庭院架設錄影機與水果，這隻美猴王果真在下午再度出現，大啖屋主為牠準備的美食，影片PO上網引發網民熱議，還有人笑稱是「唐僧叫牠來化緣的！」

彰化縣臉書社團《花壇人俱樂部》昨天PO出一段影片顯示，這隻體積龐大的美猴王現身花壇鄉中庄村某處民宅庭院，當事人表示猴子曾在上午現身，於是將監視器裝置後院並放上了橘子，猴子果然再度光臨，在庭院四處觀望後，發現附近擺了好幾顆水果，立即趨前觀察，確定沒有問題後，立即拿起水果大啖美食。

影片PO上網後引發網民關注並熱烈討論，有人說在家就可觀賞動物，建議水果多放一些。另有人咋舌稱：「真的好大一隻唷！」還有人納悶說，台灣獼猴不是應該在山裡嗎，怎會出現在鄰近村落的八卦山坡，懷疑是否有人為飼養但逃出來？還有人KUSO說是「唐僧叫牠來化緣的！」

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