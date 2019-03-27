成衣台商走過低潮 教中風母打太極重生

2019-03-27 08:46

［記者黃旭磊／高雄報導］成衣大盤商走過人生低潮，簡化太極拳招式，指導中風母親及銀髮族找回健康。

60歲台商鄭清淵為改善中風母親健康，簡化陳氏太極拳套路，讓母親坐輪椅也能運動，而學拳前，鄭清淵28歲到越南、中國上海及東莞開成衣廠，成為台北五分埔、高雄原主婦商場及後驛攤商主要供應商，事業擴展到東北吉林延吉、北韓羅先市，卻因日夜交際應酬賠上健康，42歲罹患糖尿病與高血壓，也外遇生下2個女兒。

2年前，鄭妻發現外遇家庭，鄭清淵生命跌入谷底，動念輕生，某晚在東莞市附近公園，見河南溫縣陳家溝青年推廣陳氏太極拳，幾天後，鄭清淵拜師學拳，從此改善糖尿病、高血壓併發症，並回到高雄市指導40多名銀髮族。

陳氏太極拳講求寸勁及實戰，國內少人精通，鄭清淵為母親簡化並精進招式，鄭母中風半身不遂，不能說話，學拳後坐輪椅也能打幾招，減緩病況惡化，生活品質大幅提昇。

鄭清淵今天說，母子重拾健康，生活重心也從商場轉移到家庭，曾動念改名來改運，不過，事業伙伴潘機利奉勸投身公益就不需改名。

聽從好友建議，鄭清淵開始吃素，並以指導母親招式，先在新北市三重區指導環保志工熱身操，97歲環保志工申建成、93歲黃阿珠打太極拳恢復健康，教拳名聲傳到南台灣，每月選定1個假日，自費搭高鐵到岡山區教授「太極健康操」。

鄭清淵表示，帶著近50名高齡長者、新住民媽媽活絡筋骨，師生間溫暖支持在拳術間流轉，賺到健康，也比賺錢還要快樂。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/