高市啟動大社污水建設 催生2再生水廠

2019-03-26 23:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局今年將投入10多億元，啟動大社區、梓官蚵仔寮污水下水道建設，收集民生生活污水至污水廠處理後，符合放流水標準後排放河川，改善民眾居住生活環境，同步改善後勁溪水質。

水利局也將持續推動楠梓、岡橋再生水廠，將於今年底完成可行性評估，預計明年爭取中央經費，催生2座再生水廠，有助穩定產業用水，未來將待工程完工後，結合鳳山溪、臨海工業區再生水廠等，將可達高市工業用水量一半。

高市推動高雄、楠梓、旗美、大樹、岡山橋頭、鳳山溪及臨海7個污水下水道建設，經通盤檢討將獅龍溪系統整併至高雄及楠梓污水區，今年將先後啟動大社、梓官蚵仔寮污水下水道建設。

尤以大社區污水下水道建設將花6年，投入8億7300多萬元，辦理污水管線長度約16公里，用戶接管約5875戶，送至楠梓污水處理廠處理，提升大社用戶接管普及率達44.6%。

水利局表示，工程分成4標進行，目前辦理進度為1件施工、2件設計、1件規劃階段，內容包括污水次幹管網工程、分支管網工程、巷道連接管及用戶接管工程。

其中東寧、興楠及大社路區域優先施工，從楠梓銜接到大社區，以興楠路是高速公路下面主要道路，車流量大、危安管線較多，是施工最困難的一段。

值得一提的是，獅龍溪是後勁溪的上游，工程有助於改善後勁溪水質，更大幅改善公共衛生，解決水肥清運及處理，節省建造化糞池成本，改善化糞池及污水排放的污染問題，減少水媒傳染疾病發生機率，提升民眾生活品質。

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