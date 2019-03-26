越南女學生開心拿到台灣身分證 大讚自由的滋味最棒！

2019-03-26 19:56

［記者江志雄／宜蘭報導］來自越南的宜蘭縣國立蘇澳海事女學生鄭翠玄，來台1年半後歸化中華民國國民，最近獲選羅東鎮優秀青年接受表揚，並通過總統教育獎初審，她大讚這裡的自由滋味最棒，以身為台灣人為榮。

19歲的鄭翠玄，原生父母是越南人，幼年喪父，母親嫁到台灣，2017年8月抵台依親時，完全不懂中文，歷經苦讀，8個月後摘下宜蘭縣三級會計能力測驗第一名，不久申請歸化變更姓氏，去年底取得身分證，成了新台灣人。

鄭翠玄進蘇海就讀初期，老師刻意在課堂上講慢一點，下課後問她有沒有聽懂，若有疑問，會不厭其煩解釋，直到聽懂為止，同學也伸出援手，助她進入狀況。

鄭翠玄拿到台灣身分證後，參加羅東鎮優秀青年選拔雀屏中選，心路歷程被PO上網，網友留言鼓勵，她從中體認到台灣人的包容性，確認台灣是個多元開放國家無誤。

「自由最可貴！」最受鄭翠玄稱許是台灣的自由民主，只要不踰越法律，人人均能暢所欲言，她認為，呼吸自由空氣的滋味最棒，已把台灣當成新故鄉不想離開。

鄭翠玄說，小時候見過許多不公不義的事，立志當律師伸張正義，這個願望以前遙不可及，現在身在法治社會的台灣，從小志願有望實現，不管從哪裡來，身在台灣便享有自由，感謝媽媽帶她來台，讓她在尊重人權的國家生活，在此實現夢想。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/