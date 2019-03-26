大鵬灣花燈飄進了中芸國小 校園入夜五光十色

2019-03-26 22:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕 五光十色的水母燈飄進中芸國小校園，更讓民眾驚艷的是，23盞水母燈都曾在屏東大鵬灣燈會展出，校方也趁機規劃海洋生態課程，讓學生更了解當地文化及生態特色。

林園鳳芸宮和靈帝殿舉辦海巡活動，漁船不僅成為承載神祇神轎的運輸船，也配合妝點絢爛閃亮的LED燈，化身為七彩燈船，21日起讓民眾前往中芸漁港觀賞，見證海上巡王的文化活動。

中芸國小也同步舉辦水母燈會展出，且花燈來自大鵬灣環保燈區、東港小鎮燈區共23盞，原汁原味，讓未能觀賞屏東燈會的民眾，也能一睹為快。

中芸國小總務主任、林園愛鄉協會理事長陳俊強指出，該校長期推動海洋教育課程及遊學活動，倒立水母是林園很重要的生態資源，從2007年起，就陸續在廢棄魚塭及養殖戶的排水道發現不同大小族群的出没，只是時間都很短暫。

2014年林園海洋濕地公園建置完成，因為環境適合倒立水母生長，開始大量出現在海洋濕地公園，也因為多變的體色及倒立的生態習性，一躍變成全國耳熟的明星，陳俊強說，這次因緣際會能將大鵬灣水母燈移師到中芸國小，校方也安排了水母花燈DIY等課程。

除了海洋生態課程，陳俊強說，中芸漁港、鳳芸宮和靈帝殿都屬於中芸國小的學區，因此，中芸國小規劃學校本位海洋特色課程時，就將海洋文化（海巡活動）發展為主題活動，讓學生更了解當地文化。

中芸國小水母花燈展出至3月28日止，晚上6時至9時點燈。

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