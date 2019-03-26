彩繪摸得到高山河川的地圖 暨大附中學生：不用背就牢記

2019-03-26 20:27

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國立暨大附中社會科跨領域教學，首創3D列印立體地圖教學，公民與地理老合作研發，利用資訊地圖3D列印再製模，上課就由學生彩繪，立體化地形地貌容易看懂，學生彩繪時幾乎都記下來，校長張正彥說，很多學生反映用立體地圖上課後，才知道台灣地形地貌如此豐富，會更珍惜自己所在的這片土地。

暨大附中公民科老師吳美育和地理老師何伊真，運用GIS資訊地圖等資訊，聯手研發3D列印立體地圖，由中研院協助列印，每張立體地圖列印要8小時，列印完成暨大附中再開模製成石膏模型。

吳美育和何伊真兩人一組進行跨領域教學，上課時會讓學生人手一座立體地圖，這學期給學生的是埔里盆地的立體地圖，學生摸得到合歡山脈，知道烏溪在何處，接著再由她們依老師所教的彩繪，經由彩繪的過程，學生也幾乎記下埔里盆地的地形地貌和社群等特色。而未來要更縮小地區或放大範圍，抑或只著重社群聚落，也可經由3D列印再開模製成立體地圖。

高一學生何翊表示，以前不太看得懂平面地圖，現在改立體地圖，還可自己彩繪，覺得上課變得很新鮮有趣，也很容易看懂地圖。

校長張正彥也說，新課程強調跨領域學習，立圖地圖跨公民、歷史、地理和藝術領域，學生反應很好，學校樂意資源分享給社區和國中、小。國中學生可到該校體驗，另也歡迎國小老師來體驗，再帶回學校運用在課程上。

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