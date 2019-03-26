中客來台裝闊請客 結帳錢不夠竟拒付報警

2019-03-26 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕有中國自由行旅客日前來台灣屏東恆春遊玩，認識一位在地人並答應請吃燒烤，兩人點了8種食材、5瓶啤酒和一支要價2400元的絕版金門高粱，中客卻在結帳時發現身上只帶1500元，翻臉拒付，甚至高喊「台灣高物價、詐欺遊客」，他還主動報警處理，經過警方協調後仍付了全額。

據《蘋果》報導，這名中客投訴，燒烤店老闆在沒有告知是天價酒的情況下倒酒，且那瓶酒早就開封。買單時總額卻要4千元台幣，實在太貴了，認為店家沒有提前告知價格，誘導消費，「台灣高物價，這根本嚴重詐欺遊客。」

該店沈姓老闆則喊冤，兩人當天至店內用餐，一坐下就說要白酒，告知沒有白酒後，改點一支有龍紋瓶身、約1公升的絕版金門高粱，另外還點5瓶百威啤酒及8種共29樣食材，沈老闆還特地確認「就2個人吃得了那麼多嗎？」中客則回「沒問題，很便宜。」

老闆送餐時也附上點餐明細共4130元，兩人在店內坐了4個多小時，吃完餐點，酒也喝光了。由於店將打烊，沈老闆將金額去掉零頭只向他們收取4千元整，但中客認為太貴，拒付報警。

警方接獲中客報案後到場協調，表示若有消費糾紛可撥打消基會，最後他們協調讓中客的手機抵押於店內，待中客回飯店拿錢付帳後才了事。

沈老闆說，該瓶高梁之前未曾開封。金酒公司則依中客提供的照片認為，那應是金門陶瓷廠的主題客製化紀念酒基本瓶款之一，有很多公司訂製過，每瓶容量約500到600CC，售價依訂單量約在700到800元間，也因為是客製化，常常被店家拿來炒作。

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