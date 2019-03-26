台鐵擬購2列高速檢測車 4天內檢查完全台電車線

2019-03-26 17:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵每年都會發生多起電車線斷落事件，導致上萬人行程受影響，台鐵局為提升電車線檢查效率，今年3月8日已公告招標，預計花費3.36億元採購2列電車線高速檢查車，該採購案預計6月決標，110年6月前就能交車。

台鐵局電務處長陳瑞聰表示，台鐵近兩年發生15起電車線斷落事故，主要因現行電車線檢查工作，只能利用夜間斷電時間進行，以人工量測為主，每天大約只能檢測3公里，每個點1年只能檢查1次；未來有這兩輛高速檢查車後，每輛車每天最高可檢查300公里，且白天不用斷電也能檢測，每2個月就會安排一次完整電車線預防性檢測，每次預計3至4天就能檢測完所有電氣化區間。

陳瑞聰表示，電車線高速檢查車可於營運時間，免斷電且列車高速動態下，進行電車線高度、偏位、磨耗、硬點、接觸力及電桿位置等各項檢測項目，並經電腦分析，診斷設備運行情形。

檢測車上裝有彩色攝錄影機，記錄車前景、懸臂組、絕緣礙子、桿間裝置及集電弓與電車線接觸情形等影像，並與檢測裝置所檢測成果同步呈現，提供分析人員對異常設備判別及比對。

台鐵局電務處長陳瑞聰說明台鐵將採購2列電車線高速檢查車。（記者鄭瑋奇攝）

台鐵將購2列電車線高速檢測車 4天內就能檢查全台電車線。（圖：台鐵局提供）

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