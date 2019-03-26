屏東囝仔「舞」夠讚 黎明國小獲全國特優

屏東縣內埔鄉的黎明國小，以「So Amazing 我家也有超能力」在全國賽拿下特優。（記者邱芷柔攝）

2019-03-26 14:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣內埔鄉的黎明國小，以「So Amazing 我家也有超能力」代表屏東縣參加全國舞蹈比賽，沒有舞蹈底子的學童，靠著對舞蹈的熱情，在資源缺乏、練習場地克難的情況下，不到半年時間，各個都能輕鬆秀出下腰、一字馬的基本功，在全國賽拿下特優，為屏東爭光。

黎明國小位在內埔鄉靠近三地門鄉的邊陲地帶，資源不如市區學校，但孩子們相當喜歡跳舞，尤其校內有超過1/3的學生是原住民，天生律動感十足，校方5年前以社團方式成立兒童舞蹈班，招收一、二年級學童參加，並找來擁有舞蹈底子的老師潘妍潔指導，連續兩年獲得縣賽冠軍代表屏東出賽。

舞蹈老師潘妍潔一聲令下，學童立刻完成劈腿「一字馬」動作，展現驚人柔軟度，潘妍潔除了帶領學童拿下全國特優，也獲得最佳編舞獎，她說，練舞過程她會告訴孩子技巧與訓練方式，不會強迫練習，但這些孩子真的很喜歡跳舞，自發性努力練習，讓她特別感動。

潘妍潔說，地方孩子的家境普遍困難，家長們有時候無暇顧及學童的課後活動，舞蹈社團不僅培養孩子興趣，也兼具課後照顧功能，闖進全國賽拿下特優，更給了孩子自信，這是最大的收穫。

除了肢體動作，舞台演出還必須有道具輔助，有別於其他參賽隊伍，經費困頓的黎明國小，只能剪剪貼貼，勉強拼湊出陽春道具，今年為了參加全國賽，家長們更總動員，提供木工、印刷、設計等技術，為孩子做道具。

家長會表示，比賽時學童們面對評審還有台下逾百名觀眾，雖然心情緊張，眼神卻在發亮，看得出孩子們真的很喜歡這個舞台，還有學童已經立下長大要當專業舞者的志願，這是鄉下小孩以前從沒有過的夢想。

「學舞是很貴的一件事！」黎明國小校長謝天德說，鄉下地方很少有學舞的地方，因此5年前在學校成立舞蹈社團，讓孩子有機會接觸專業的舞蹈練習，培養興趣與專長，但學校練習場地相當克難，孩子們還必須頂著屏東的烈日在操場排舞，服裝、道具等經費也常捉襟見肘，兩年前一度考慮採收費制，但他們深知，學舞是很花錢的一件事，為了不造成家長負擔、阻斷學生學舞的經驗，學校與家長會持續向企業尋求支持，目前學校只能在有限經費下招收一、二年級學童，未來希望能夠引進資源，為三年級以上學童開班，延續學童的舞蹈夢。

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