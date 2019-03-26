觀光局正式向Airbnb宣戰 非法日租平台最高可罰200萬

2019-03-26 14:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕Airbnb加重條款出爐！近年日租套房透過國外訂房平台刊登廣告拉客，影響傳統旅宿業者生計。交通部觀光局今天預告修正「發展觀光條例第55條、第55條之一」，違法經營觀光旅館、旅館業、旅行業及遊樂業者罰則由現行50萬提高至200萬元；另，利用網路、電視或媒體散佈上述違法業者廣告訊息的平台和業者都得罰，罰則由現行30萬提高至200萬，且可按次處罰，這是觀光局面臨違法日租問題以來做出的最大懲處。

去年日本為提高東京奧運接待能量，明確定義日租套房定義，迫使訂房平台Airbnb下架高達8成的違法日租，引起台灣傳統旅宿業者關注。旅館業全聯會理事長張榮南曾表示，日租套房嚴重侵蝕台灣旅宿市場，估一年搶走高達300億元營業額。

觀光局在傳統業者抗議聲中，提出發展觀光條例第55條、第55條之一修正草案，今預告修正。

草案指出，未依發展觀光條例領取得營業執照而經營觀光旅館業務、旅館業、民宿業、旅行業務或觀光遊樂業務者，處10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

觀光局表示，考量非法旅宿業其所得的利益，遠超過現行規定的罰鍰金額上限，為有效遏止並阻斷其非法 營業所得，因此加重裁罰金額至200萬元，希望達到杜絕非法旅宿經營的目的。

另，未依發展觀光條例領取觀光旅館業、旅行業、觀光遊樂業營業執照或旅館業、民宿登記證而以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等，散布、播送 或刊登營業訊息者，處6萬元以上、200萬元以下罰鍰，並命限期移除其內容;屆期不履行者，得按次處罰。

網際網路平台提供者刊登前項非法營 業訊息，得處6萬元以上、200萬元以下罰鍰，並命限期移除其內容；屆期不履行者，得按次處罰。

觀光局表示，由於非法營業廣告大多以網際網路平台等傳播媒介為大宗，因此新增本加重非法旅宿刊登住宿營業廣告的罰則上限到200萬元。

旅館業全聯會理事長張榮南表示，該草案是業者和觀光局協調過後的結果，200萬的罰責也是業者提供的建議，這是觀光局老早就該做的事，業界對於觀光局此舉是全力支持；張榮南表示，過去觀光局每次抓日租都是3萬、5萬在罰，對違法業者來說根本不痛不養。

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