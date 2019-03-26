推動干城商業區路平 中市爭取前瞻預算

2019-03-26 14:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動「台中大車站計畫」，已陸續完成鐵路高架化、建國市場遷建、柳川藍帶水岸、新盛綠川水岸廊道、台中火車站前廣場改善等工程，目前正進行干城運輸場站路平及人行道改善計畫。建設局今日表示，施工範圍包括自由路三段、復興路五段與進德路，改善長度約1.2公里，總工程經費8000萬元，預計今年底完工。

建設局表示，市府積極向中央爭取前瞻計畫經費補助，以進行「台中市干城運輸場站路平及人行道改善計畫」，總工程經費8000萬元，預計改善自由路三段自雙十路至進德路段、復興路五段與進德路各從自由路三段至南京路段，改善長度約1.2公里、改善人行道面積7400平方公尺、改善自行車道面積2400平方公尺。

建設局長陳大田說明，干城商業區為台中火車站串接中區、北區的重要交通節點，因此規劃分3部分改善，分別為路平工程、人本友善無障礙環境及自行車道綠色路網。路平工程方面，將解決道路施工品質良莠不齊、管線挖補頻繁、人手孔蓋過多、標線抗滑能力不足及人行通行障礙等問題，打造平坦舒適的道路品質。

在人行道規劃上，除了無障礙設計，更以「會呼吸」的人行道為主軸，採用「管式混凝土結構」及「排水礫石樁」工法，讓水與空氣穿過透水鋪面，藉由大氣中涵養的水分調節溫度，減緩熱島效應；另一方面也能避免瞬間暴雨造成排流不及、回灌或淹水情形，減輕排水系統負擔。

另外，以往道路交通設計「以車為本」，強調車流順暢，建設局指出，為讓人與車皆能公平合理使用道路，將「以人為本」，強調人性化的都市空間與運輸系統相互結合，並兼顧民眾的安全與環境負荷，重新規劃無障礙人行空間；同時串聯周圍綠空鐵道軸線計畫、綠川水岸廊道、台中大車站、台中公園、一中商圈、城市之心、旱溪自行車道等，打造自行車道路網。

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