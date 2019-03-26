淤沙傾倒國家級重要溼地 苗縣府認錯：一個月內復原

2019-03-26 13:35

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣政府進行公司寮漁港淤沙疏濬工程，但卻將淤沙傾倒至國家級重要保育溼地後龍鎮西湖溼地內，遭環團砲轟嚴重破壞珍貴生態、帶頭違反溼地法規範。苗縣府農業處與水利署今早到場會勘，承認工程確有疏失，將於一個月內清除淤沙恢復溼地原貌，後續也將另擇地點堆放淤沙，不再侵害西湖溼地。

台灣生態學會研究員趙克堅指出，西湖重要溼地面積142公頃，位於西湖溪及後龍溪口，屬於獨特的泥沙混合灘地，同時具備泥、沙兩種生態系統，沙灘上有許多如角眼沙蟹等大型沙蟹，而沿岸的防風林堤防也是東方環頸鴴重要的繁殖地，是西部海岸重要的人海共生保育溼地。

然而苗縣府農業處進行公司寮漁港清淤時，竟將淤沙傾倒於溼地內，造成生態擾動破壞，引發環團及縣議員砲轟，農業處副處長陳樹義解釋，早期該地尚未劃設為重要溼地，才會就近傾倒養灘，去年12月公告為重要溼地後，農業處也不知情，才會繼續傾倒淤沙。

趙克堅質疑，2015年就已劃設溼地、2018年保育條例公告，但身為縣府公務員辦理工程卻未先釐清，案發後又稱不知情，根本推卸責任；此外，溼地內存在大量營建廢棄物，但農業處進行淤沙傾倒時竟未即時通報主管機關，明顯疏於管理

陳樹義坦承縣府疏失，現階段會在一個月內清除堆積的淤沙，並偕同水利署清理現場的營建廢棄物，使溼地恢復原貌，後續清淤工程也會避開西湖溼地，未來清淤計畫將向漁業署申請經費，尋找合適地點堆置或販賣。

趙克堅建議，縣府應立即將不屬於沙灘原生物盡速清除，當地消波塊也應一併移除，後續須進行長期生態監測，才能掌握沙丘與土丘的消長關係。趙克堅認為，當地天然海岸林相完整，本身就有護坡功能，再加上苗栗沙丘就隨季節變動，只要維持自然生態平衡，無須另行養灘。

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