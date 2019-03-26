台64、台65線塞怕了 新北市府設應變小組

2019-03-26 12:42

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局指出，兩條橫貫新北市的快速道路台64、台65線，去年統計共發生953件事故，影響190萬輛車，尤其以台64線21公里、台65線10公里處，因為沒有路肩、鄰近交流道、警車或救援車輛難以快速到達，一發生事故，常需近1小時才能排除，影響超過2000部車，新北市長侯友宜指示由交通局、工務局、警察局、環保局的副局長成立應變小組，4月1日啟動，有效的解決交通壅塞。

汐止在今年1月3日因公車拋錨、大貨車事故造成嚴重大塞車，市長侯友宜指示交通局提升重大交通事件預警處理能力，篩選出交通敏感地區應變流程；交通局在1月16日公布交通敏感地區，並統計至今通報總計26件，台64線跟台65線就佔了其中17件，15件發生地鄰近交流道。

交通局科長林碧芬指出，台64線21公里與台65線10公里處，分別鄰近中和交流道、土城交流道，因車輛匯流變換車道，加上附近沒有路肩、避車彎，一旦發生事故直接堵塞後面車流，員警難以到達現場，又缺乏監視器，排除事故通常需花費40分鐘到1個鐘頭。

市府建議公路總局短期可以在兩處增設CCTV納入監控，並在平面段入口匝道、高架段出口匝道增設CMS，提早告知駕駛人改道；長期則建議規劃路邊或避車彎。

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