台大自我檢討校長遴選 反要教部檢討法規

2019-03-26 12:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選案遭教育部、監察院指出有重大瑕疵，並被教育部要求提檢討報告，今報告出爐，但台大在缺失檢討中皆不認錯，更在精進作為中，反指責教育部相關法條規定不夠嚴謹，反過來建議教育部重新檢討。

台大校長遴選中，因有利益迴避、資訊揭露、違法兼職等各種問題，影響當選人管中閔的上任時程，歷經教育部法律專家意見調查、監察院糾正等，卻在前教育部長葉俊榮「勉予聘任」管上台，但管後來被監察院彈劾，而教部則要求台大3個月提檢討報告，台大昨遲交，今天才正式將報告公布。

根據報告，教育部認定台大要檢討「專任教師兼職事先核准」的偷跑情況，但台大卻考量寒暑假不能開會，循例已將107年所有提出的申請者都通通同意，精進作為更批教育部有決定教授兼職的鬆緊與彈性，建議教育部從高教發展高度重新檢視該原則。

再來，教育部要台大檢討「校長遴選重要職務資訊揭露」，但台大回應遴選辦法遭教育部刪改，而現行法規未強制規定揭露營利事業獨立董事等職務；精進做為則說資訊揭露須依法而行，不宜貿然從所謂道德標準著手。

最後，教育部要台大檢討「校長遴選爭議處理」，台大回應，因遴委會無法主動解除委員職務，至於管中閔的兼任企業獨董、審計及薪酬委員等兼職，已在去年1月31日讓所有遴委得知，當天亦做出當選資格無疑議的決議，認定法規無未盡事宜或疑義需補正；精進做為則說，人與人之間關係錯綜複雜，建議教育部名列迴避款項時宜謹慎限縮，通盤考量在定案。

至於這次校長遴選委員會的遴選瑕疵怠於補正，台大也對外說明，指出主要是法令制度未明確規範所致，未來則將主動請校長遴委會自主討論依法應迴避事項，將結果送交遴委與候選人確認具結，至於校內教師兼職，則認為教育部的兼職處理原則具高密度管制，教部考量程序放寬可能，強化產學合作等。

台大校長遴選報告

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