動物情緣片》法攝影師愛台灣！為黑熊走上保育之路

2019-03-26 17:46

〔記者簡亭宇／台北報導〕

法國攝影師Jimmy Beunardeau鏡頭下露出憂鬱又悲傷表情的台灣黑熊，代表著現在台灣黑熊的處境，身為外國人的他自告奮勇，隻身來台用相機記錄台灣黑熊與其他待援動物的狀況，讓牠們的故事從台灣到法國被看見。

Jimmy Beunardeau選擇到台灣的起因，是因為在網路上看到「黑熊媽媽」黃美秀拯救黑熊的影片，黃美秀對台灣黑熊的熱忱，與瀕臨絕種動物所面臨的嚴苛環境，種種因素都觸動Jimmy的心，他說：「對法國人來說，台灣並不有名，且容易和泰國搞混，或只知道台灣製的產品，我想要多了解台灣和台灣人，以後可以和法國人說說台灣是怎麼樣的國家。」因此Jimmy主動聯繫黃美秀教授，到屏東科技大學保育類野生動物收容中心拍下一張張充滿故事的照片。

說起這段因動物而牽起的法台情緣，黑熊媽媽黃美秀笑說：「一開始我聽到Jimmy想見我，我的反應是『什麼？不需要吧！』，因為台灣黑熊的數量與台灣地型特色，會很難看到野生黑熊，非常不利於拍攝，很可能等了老半天拍不到一隻熊。」但在Jimmy的堅持下，黃美秀被他的誠意感動，邀請他到收容中心當志工，藉此了解台灣待援動物的狀況，也因如此，這趟台灣之旅給Jimmy很大的啟發，讓他更想用相機為動物發聲。

不僅如此，回到法國後的Jimmy，得知南安小熊的救援消息，他主動在法國辦攝影展募款，將所得款項捐給台灣黑熊保育協會運用，並在法國GEO兒童雜誌寫下台灣黑熊的相關報導，Jimmy說：「我覺得我們需要廣為公開台灣黑熊快絕種的消息，因為雖然我們現在談的僅是台灣黑熊，但這個狀況也可以用於所有動物，我覺得黑熊保育就像是動物保育裡的一道光芒，能吸引更多人關注保育和生態問題。」

現在，Jimmy的作品正在台北汐止的《夢想台灣黑熊藝術館》免費展出，希望透過作品，喚起更多人對野生動物的保育，讓這些動物在未來，不會只是在一張張的攝影作品裡，而是能活在每一個世代。

Jimmy Beunardeau再度回到台灣，提供黑熊攝影作品籲國人保育重要性。（記者簡亭宇攝）

在Jimmy鏡頭下的台灣黑熊，流露出非動物該有的悲傷。（Jimmy Beunardeau提供）

黑熊攝影展在汐止《夢想台灣黑熊藝術館》免費展出。（記者簡亭宇攝）

黑熊媽媽黃美秀（圖中）說：「如果法國人認識台灣黑熊，那都是Jimmy的功勞。」（Jimmy Beunardeau提供）

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