闊別70多年！戶政所搜萬筆資料 日本翁跨海找到幼年故居

2019-03-26 11:24

〔記者林欣漢／新北報導〕77歲的日本人寺石小時候曾隨到台灣工作的父親，在汐止生活3年，對幼年在台的生活念念不忘，不遠千里渡海前來尋找童年故居，新北市汐止戶政事務所鍥而不舍，比對上萬筆地籍地號資料，成功助寺石找到位在建成里的舊家園，一償老先生心中宿願，圓夢沒有遺憾。

寺石3歲時就跟著父親來台工作，住在台灣煉鐵廠舊址附近3年，就是現在的汐止建成里，後來舉家返日，一晃眼70年過去了，寺石曾經獨自返回汐止尋根，但幼年的記憶早已模糊，汐止也早已不復原貌，房舍被水泥高樓取代，加上語言不通，無功而返。

寺石後來透過在台友人，將相關訊息發布至臉書社團「汐止集團」尋求協助，汐止戶政事務所根據寺石的資訊，透過戶籍數位化系統查詢，並比對日治時期戶籍資料所登載的「番地」，相當於現今的門牌地址，並透過地政事務所協助找尋相對應的地號，再透過線上地籍系統比對，經上萬筆清查，成功找到寺石位在建成里的故居。

寺石接獲喜訊，在友人陪同下，再度踏上汐止這塊土地，重溫兒時走過的街道，他說，雖然景物已變，但重遊朝思暮想的故居尋根，仍讓他有回到家鄉的感覺，能夠在有生之年回到父母親口中常提到的台灣，更讓他感動莫名，看到當年在台居住的舊地，回味兒時生活點滴，是一趙溫馨的思鄉之旅。

新北市民政局戶政科長顏耀明表示，新北市各戶政事務所平時會有協尋親友案件，但跨海尋找日籍時期設籍地址和景物的案件很少見，這次在戶政同仁積極協助下，順利幫助寺石先生一償宿願，見到寺石先生滿滿的感動，就是戶政同仁為民服務的最大回饋。

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