荒野保護協會親子團新竹一團 在新瓦屋號召響應愛地球關燈1小時

2019-03-26 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕荒野保護協會親子團新竹一團呼籲珍惜地球資源，響應節能減碳，減緩氣候變遷，3月30日下午號召大小志工以「城市小旅行」的徒步方式，由新瓦屋出發，沿途經過復興六路、嘉豐五路、文興路與嘉豐二街，向新瓦屋周遭社區與店家倡議 「地球一小時」關燈活動，也籲請住戶與店家當天晚上8點30分到9點30分關上招牌燈、櫥窗燈、裝飾燈與陽台燈，提倡節能的重要。

荒野保護協會致力於推廣保護環境，減緩氣候暖化。在2010年起與世界自然基金會（WWF）合作，辦理台灣地區「地球一小時」活動，到了2018年，全球已有188個國家及地區、共有1萬7900個著名地標、上億民眾響應。

今年為了讓更多人響應與瞭解「地球一小時」的活動內涵，荒野保護協會親子團新竹一團的大小志工，30日下午將在新瓦屋「友善市集」，以定點海報與擺攤方式宣導理念。

另外，奔鹿小孩將騎腳踏車宣導；炫蜂團小孩則以遊行方式向路人宣導。當天晚上8點到9點30分，荒野親子團新竹一團將偕同六家國小舉辦「螢火蟲之夜.音樂會」，期待用音樂共度一個沒有光害的夜晚。

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