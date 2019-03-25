嘉縣節能家電補助 逾百家業者可代辦或折抵

2019-03-25 17:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣辦理節電補助總補助金額2000萬元，民眾汰換冷氣、冰箱、電熱水器等節能家電，即日起可申請補助，3月18日起跑時原本有14家業者可代辦或現場折抵，嘉義縣環保局長張根穆說，經嘉義縣環保局大力推廣，配合業者到今天已突破100家，堪稱全國最便利。

環保署推動節電補助包含一般住宅、服務業、政府機關及學校，一般住宅申請補助，新購買的家電產品需符合一、二級能效，冷氣及冰箱每台最高3000元，電熱水器每台最高2000元。

張根穆說，經研究各縣市方案，考量嘉義縣老年人口比例高，區域範圍大，民眾購買家電又要申請補助，舟車勞頓，許多老人家也不太懂得拍照和填寫表格，因此3月18日宣布開始受理補助時，先與14家業者合作，可代辦或折抵。

嘉義縣環保局公布方案及14家合作業者後，近日有更多業者表達合作意願，到今天已超過100家業者可代辦或現場折抵，範圍包括嘉義縣13個鄉鎮市及嘉義市東、西區業者，民眾可選擇的店家更多，也更方便；張根穆說，3月28日將再開說明會，邀請更多業者一起合作。

張根穆也說，為讓弱勢民眾也能享受優惠，特別與社會局合作，由社會局人員家訪評估後，購買新冰箱將有9成補助。

本次節能補助申請期間至今年12月7日止，購買期間為2018年12月7日至2019年12月7日，逾期不受理或補助經費用完為止，合作業者及申請方案內容可上嘉義縣環保局節能設備汰換補助專區查詢，或電洽05-3627129林先生、05-3627430李先生。

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