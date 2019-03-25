知名酸菜白肉鍋藏衛生紙？ 業者挨轟黑心急喊冤

2019-03-25 15:50

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣羅姓民眾於頭份市賣場購買知名食品工廠製作的酸菜白肉鍋湯包，回家料理烹調時，發現有一塊白色塊狀物，起初以為是豆皮，仔細一看才發現是疑似衛生紙片的異物，險些吃下肚，怒轟黑心食品工廠。業者則解釋，應是賣場肉片盒內的吸血紙掉入鍋內，並非鍋底有問題，已與該民眾聯絡，並補贈兩包酸菜白肉鍋，請消費者安心。

羅姓民眾指稱，昨日因天氣寒冷，與家人在賣場購買森泉食品工廠出產的酸菜白肉鍋回家大快朵頤，未料吃到一半時，竟發現裡頭有白色塊狀物，用筷子一撈才發現疑似衛生紙及塑膠片，質疑工廠製作流程疏漏，害人險些吃下肚，痛批是黑心工廠。

森泉食品工廠副總丁熊俋表示，之前也曾接獲類似案例，多是民眾購買湯包，同時也在賣場內買肉片，而肉片底層都會墊吸血紙片，民眾在烹煮時將額外購買的肉品倒入鍋內時，不知情誤將吸血紙片也倒進去，這才產生誤會。

丁熊俋強調工廠已有10幾年信譽，品質皆有嚴格把關，今日也與羅姓消費者聯繫，雙方同意由工廠免費贈送兩包酸菜白肉鍋作為補償，也證明食品內容沒問題，希望消費者能安心食用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/