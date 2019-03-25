協尋「楊雅芬」！ 台灣女孩14年前在英國遺失的包包找到了

2019-03-25 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕你的名字是「楊雅芬」嗎？曾經在英國掉了一個包包嗎？一名台灣網友在英國意外找到一個台灣女孩14年前遺失的包包，在網路上發動協尋，該貼文被轉發到臉書等不少網站中。

PO文女網友表示，她在這個週末到英國遊玩，由於朋友購入了一間老房子，在裝修時意外從封閉已久的煙囪裡找到一個包包，包包打開後發現裡頭裝有台灣女孩的證件及旅行紀錄，上頭記載的時間是在2005年，她推論可能是在遊學時包包遭到盜竊。

女網友表示，最湊巧的是，她是現任屋主、找到這個包包的朋友唯一的台灣友人，更在近期到訪才能將消息傳回台灣，讓大家一起幫忙找尋「楊雅芬」，希望大家幫忙轉發消息，一起協尋雅芬，讓她找回14年前到英國旅行的紀念。

消息一出不少網友幫忙轉發該則貼文，許多網友回應「這篇會爆」、「我先卡位」、「雅芬你在哪」，另有網友給予意見，表示「轉貼貼爆料公社看看」、「打電話去倫敦台灣辦事處能不能查獲一些訊息」、「身分證上應該有戶籍地址吧？應該可以靠地址聯絡到」。

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