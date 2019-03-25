乾旱估減產4成 佳里牛蒡節30日登場

2019-03-25 14:38

〔記者楊金城／台南報導〕受乾旱影響，今年佳里牛蒡估計減產4成且延後採收 ，佳里區農會3月30日將在佳里公園舉辦2019佳里牛蒡產業文化節登場，提供300顆牛蒡包子、200份牛蒡香煎蛋及500份芝麻霜淇淋免費品嘗，現場在佳里農會臉書打卡按讚的民眾並獲贈1條運動頭巾。

佳里區農會理事長黃清和、總幹事黃政村說，佳里區牛蒡、胡麻、酪梨、蔬菜聞名，舉辦佳里牛蒡節希望行銷佳里特色農業和青年農民，讓更多消費者知道。黃政村說，佳里農會去年12月在新北新莊農會舉辦行銷活動，牛蒡茶、牛蒡香鬆、胡麻油、胡麻糖受到民眾歡迎，近年在雙北、桃園行銷大有斬獲，為農民打通路市場，提高收益。

30日舉辦的佳里牛蒡節安排精彩表演節目、農產品和佳里商圈展售會、親子蔬果裝走秀。

30多年前，佳里地區牛蒡種植面積最多達2000公頃，有「牛蒡的故鄉」稱譽，後因農村人口老化缺工、轉作其它作物，以致牛蒡種植面積銳減，今年僅約50公頃，牛蒡產品外銷和加工約各半。

佳里牛蒡產銷班長黃榮昌表示，由於去年823後冬季乾旱，栽種牛蒡存活率剩約6成，產期也延後2星期，牛蒡長度參差不齊，希望近日春雨幫助牛蒡長大。

今年佳里牛蒡延至3月底後採收過後，估算往年每分地2.5至3公噸產量降至1.7至1.8噸。目前外銷市場價格A級品長70公分以上的每公斤35至40元，內銷價格在25至30元間，甚至加工都可能產量不足支應。

黃榮昌說，由於牛蒡是很好的養生品，只要解決人力需求，仍看好未來市場。

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