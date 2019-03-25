雲科大投資2千萬元 今啟用智慧賣場、無人商店

2019-03-25 13:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林科技大學因應全球設置「無人商店」的新趨勢，以兩年時間整合智慧零售、智慧物流、智慧金流及智慧科技技術，投資2千萬元，在校內設置智慧賣場及無人商店，並將技術輸出，與南仁湖企業合作，於6月在古坑綠色隧驛站建置雲林縣第一個農特產無人商店。

智慧商務中心主任徐濟世表示，2017年「新零售」概念崛起，全球瘋無人商店，預期將顛覆全球零售業的形態，雲科大為趕上這股新潮流，去年向教育部申請「優化技職校院實作環境計畫」，在管理學院智慧商務中心建置智慧商業實作場域，發開出智慧賣場及無人商店。

徐濟世指出，智慧賣場結合校內雲科書院，透過研華智慧零售雲平台及研華iCommand Center戰情室，可蒐集店鋪即資料，包括客流分析、顧客留店時間、店內熱點分析、室內空氣品質監測等商業數據，提供店家最即時的數據及場域現況，進而針對熟客進行商品廣告推播，提供折扣優惠，以提高購買意願。

無人商店中還有農特產品物聯網自動販賣機、文創商品物聯網格子型自動販賣機，可用手機、悠遊卡等多元工具支付購物金，甚至可提供民眾兌換各縣市政府發行「高雄幣」或「雲林幣」的獎勵商品。

雲科大還開發人臉辨識系統，讓民眾在進入無人商店時，由系統自動拍攝大頭貼，主動建檔成為會員，讓民眾進入無人商店內購物消費，再用非現金的各種支付工具付費，除方便民眾購物外，也能解決超商在深夜缺工困境，這個系統預計今年6月將在古坑綠色隧驛站建置。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/